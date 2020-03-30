Москва, , 18:33 — REGNUM После 35 лет у людей резко падает способность к выработке иммунитета к новым болезням, что означает сохранение рисков для старшего поколения перед COVID-19. Об этом 30 марта заявил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок на телеканале «Россия 24».

«Чем старше становится человек, тем хуже работает его иммунная система. Иммунная старость связана с тем, что наш центральный орган иммунной системы — вилочковая железа, или тимус, — начинает его инволюцию, то есть угасание. И примерно к 35 годам это угасание достигает почти 90% от начального. То есть 10% остаётся тимуса, и дальше уже человек по инерции живёт на том иммунитете, который к 35 годам наработал», — заявил Болибок.

«В итоге чем старше человек, тем хуже у него способность отвечать на новые инфекции. Старые, которыми он переболел, к которым был иммунизирован — у него сохраняется. К новым инфекциям иммунитет развивается очень плохо или не развивается вообще», — пояснил он.