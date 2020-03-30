Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов запретил разводить огонь любого вида на природе с 30 марта по 1 мая. Вероятно, таким образом городские власти пытаются воздействовать на петербуржцев, которые не внемлют призывам сидеть дома, а выезжают на пикники на природу, не опасаясь коронавируса.

Беглов подписал постановление правительства об «особом противопожарном режиме». Согласно документу, гражданам запрещено в принципе посещать лесопарки, городские леса, если они там не работают.

Запрещен отныне и въезд в эти зеленые зоны на машине, за исключением тех, что необходимы для лесохозяйственной деятельности, а также пожарных машин.

«Запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях, в местах зеленых насаждений общего и ограниченного пользования», — говорится в документе.

Чтобы развести любой костер или приготовить еду на мангале, теперь потребуется согласование МЧС.

Напомним, президент Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, дабы предупредить дальнейшее распространение коронавируса. Петербургские власти также призывали горожан оставаться дома. Тем не менее, в минувшие выходные на выезде из города были зафиксированы масштабные пробки: множество более скептично настроенных горожан отправилось на Финский залив либо даже на берега Невы, чтобы устроить там жарку шашлыков в большой компании.