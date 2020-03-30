Москва, , 16:50 — REGNUM Во многих городах России борьба с инфекцией коронавируса продлится до сентября и дальше. При этом наиболее эффективным инструментом для снижения распространения болезни заключается в сочетании остановки работы транспорта и самоизоляции внутри городов. Об этом 30 марта сообщил сервис путешествий Туту.ру по итогам совместного исследования с российским сообществом экспертов по аналитическим данным Open Data Science.

«Социальная изоляция вместе с ограничением перемещений работает, как уже было сказано огромное число раз. Она позволяет снизить пик и растянуть заболевание на более длительный срок, тем самым не перегружая медицинскую систему», — заявили в пресс-службе.

При этом удалённые от центральной части РФ регионы в этом случае страдают меньше — если противоэпидемические меры будут достаточно оперативными, восточная часть России пострадает меньше, но на Москве эпидемия всё равно отразится наиболее серьёзно.

«Учитывая высокую централизацию транспортных потоков, жители крупных городов несут большую ответственность и подвергаются большей опасности. Поэтому кажутся правильными совсем недавние меры, принятые в Москве», — указали эксперты.

В России есть 5 городов, на которые приходится половина всех перелётов — Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Сочи. Высокая централизация транспортной системы выражается в том, что на 26 направлений из 9 тыс. 736 по всем видам транспорта приходится 80% всего пассажиропотока.

«Это негативно влияет на распространение вируса с одной стороны, но с другой позволяет быстро пресечь распространение болезни», — отмечают эксперты.