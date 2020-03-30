Москва, , 16:32 — REGNUM Дополнительные центры диагностики должны быть открыты в стране в рамках борьбы с пандемией, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

Он отметил, что центры эти нужно открывать и в государственных учреждениях, а также на базе частных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что принципиально важно, чтобы в рамках борьбы с вирусом SARS-CoV-2 власть проявляла слаженность действий.

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