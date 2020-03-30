Токио, , 15:39 — REGNUM Один из сотрудников Kojima Productions заразился коронавирусом. Об этом сообщается 30 марта на официальном сайте студии.

Несмотря на то, что в последнее время этот сотрудник не контактировал со своими коллегами, Kojima Productions решила временно закрыть свой офис. В течение этого периода все разработчики будут работать удалённо.

Напомним, Kojima Productions — это студия, основанная японским геймдизайнером Хидэо Кодзимой в 2005 году как часть компании Konami. С 2015 году она является самостоятельным предприятием по разработке видеоигр.

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