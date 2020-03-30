Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Создатель Garry's Mod Гарри Ньюман 29 марта на своей странице в Twitter намекнул на создание сиквела. Фанаты оригинальной игры поддержали геймдизайнера и пожелали ему успехов в работе.

https://twitter.com/garrynewman/status/1244285776457859072

Ньюман выложил мем, намекающий на то, что он сейчас занят работой над Garry's Mod 2. Геймдизайнер также иронично отметил, что сиквел его популярного проекта может стать «игрой на iOS в жанре «три в ряд».

Напомним, Garry's Mod — это игра-песочница, демонстрирующая возможности игрового движка Source. С её помощью многие пользователи создают собственные проекты и играют в них онлайн.

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