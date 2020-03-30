Лондон, , 15:23 — REGNUM Британский принц Чарльз, у которого ранее подтвердился тест на коронавирус, прекратил режим самоизоляции и находится добром здравии. Об этом 30 марта сообщило Reuters со ссылкой на пресс-секретаря принца.

Как сообщают журналисты агентства, после появления легких симптомов заболевания принц Чарльз был протестирован на наличие коронавируса. Тест дал положительный результат. 71-летний наследник престола принял решение о самоизоляции и находился в течении нескольких дней в своем доме в Шотландии, где он продолжал работать.

Сотрудники СМИ отмечают, что в настоящее время принц Чарльз прекратил самоизоляцию после проведения консультации со своим лечащим врачом. В ближайшее время наследник продолжит полноценную работу с людьми в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Его жена, у которой не подтвердилось заражение коронавирусом, продолжает до конца недели оставаться в самоизоляции, чтобы отследить возможное появление симптомов заболевания.

Также Reuters сообщает, что королева Елизавета, выехавшая 19 марта из Лондона вместе с 98-летним мужем Филиппом, также находится в добром здравии.