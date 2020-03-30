Сухум, , 14:54 — REGNUM Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса 30 марта опроверг информацию, размещенную в СМИ, о перевозке больной женщины с симптомами COVID-19 на территорию Грузии. Сообщение об этом было размещено на странице ведомства в соцсети Facebook.

«Как только штаб получил данную информацию, мы связались с руководством Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Как сообщает руководство СГБ РА, за последние трое суток государственную границу с Грузией не пересекал ни один человек», — говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что граница с Грузией зарыта по распоряжению исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганбы. Также население призвали не верить сомнительным источникам новостей, а ориентироваться на официальные ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, границу с Грузией Сухум закрыл с 11 марта. Это было сделано, когда оттуда начала поступать информация о распространении в стране коронавируса.

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