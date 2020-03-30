Москва, , 14:50 — REGNUM Можно с уверенностью заявить, что слова президента США Дональда Трампа направлены на преувеличение масштабов жертв коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя прогноз Трампа о пострадавших от коронавируса.

«Это делается в том числе и для повышения значимости усилий, предпринимаемых президентом и правительством США.

Учитывая текущие масштабы бедствия, можно предположить в худшем варианте, что жертвами с летальным исходом вспышки в США станут от 20 до 50 тысяч человек, при текущих жертвах в 2 513 человек и заразившимися на сегодняшний день 143 тыс. 055 человек», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что меры правительства против распространения коронавируса, позволили избежать гибели более 2 млн американцев.

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