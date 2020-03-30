Москва, 30 марта 2020, 14:50 — REGNUM Можно с уверенностью заявить, что слова президента США Дональда Трампа направлены на преувеличение масштабов жертв коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя прогноз Трампа о пострадавших от коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что меры правительства против распространения коронавируса, позволили избежать гибели более 2 млн американцев.
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