Чебоксары, , 14:40 — REGNUM В столице Чувашии чиновники просят жителей сообщать о соседях, друзьях и знакомых, которые вернулись из эпидемиологически неблагополучных территорий с симптомами простудных заболеваний. Призыв информировать о заболевших соседях подхватили управляющие компании, размещая листки на подъездах домов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Чебоксар Cap.ru

«Просим сообщать в районные администрации, председателям домкомов, председателям ТОС, если ваши соседи, друзья, знакомые, прибыли из стран, регионов или городов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, имеют симптомы заболевания: температуру, кашель, одышку и др., но не обращаются в медицинские учреждения», — призывают в администрации Чебоксар.

В мэрии отмечают, что определен алгоритм взаимодействия подразделений МВД, Роспотребнадзора, минздрава Чувашии «по выявлению таких граждан и контролю за соблюдением ими обязательной самоизоляции».

Это поручение подхватили управляющие компании, развешивая на подъездах объявления о предоставлении информации о лицах, которые находились за пределами Чувашии «на отдыхе, по работе, в служебной командировке».

Напомним, обследование в Чувашии прошли более 1,3 тыс. человек, под наблюдением медицинских специалистов остаются порядка 890 жителей. Выявлен один заражённый коронавирусом, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Как сообщало, в республике выдано более 1,3 тыс. постановлений об изоляции. В ходе проверок установлены семь человек, нарушивших режим, принудительно отправлены в изоляцию три человека.