Чебоксары, , 12:54 — REGNUM В Чувашии начали работать мобильные бригады по проверке прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран. В ходе проверок выявлено семь нарушений режима, принудительно отправлены в изоляцию три человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации руководителя республики.

По данным на 30 марта, обследование прошли 1333 человек, под наблюдением врачей остаются 884 человека. Подтверждён один случай коронавируса, он — «завозной».

По словам министра здравоохранения Владимира Степанова, в Чувашии начали работать мобильные бригады, которые проверяют прибывших граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В состав групп входят медицинские работники, полицейские, чиновники, сотрудники центра гигиены, Роспотребнадзора.

«На утро 30 марта вручено 1362 постановления о необходимости изоляции, выявлено семь нарушений режима, принудительно отправлены в изоляцию три человека», — сказал глава минздрава.

По его словам, в изолированных боксах БСМП находятся 19 человек, их анализы показали отрицательный результат на коронавирус.

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Как сообщало ИА REGNUM, при первом нарушении карантина гражданам грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим лицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на один месяц.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, могут, в частности, оштрафовать до 2 млн рублей, либо назначить до пять лет лишения свободы, а за гибель более двух человек — до семи лет реального срока.

Кроме того, в настоящее время разрабатываются поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации может достигнуть 1 млн рублей для юридических лиц, для должностных лиц и жителей — соответственно 500 и 300 тыс. рублей.