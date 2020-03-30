Симферополь, , 14:47 — REGNUM Сотрудники управления транспорта и связи администрации Симферополя проводят постоянный мониторинг на предмет обработки общественного транспорта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории крымской столицы. Об этом 30 марта сообщила начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Волкова.

«Дезинфекция подвижного состава проводится ежедневно перед выпуском на линию. Санитарная обработка выполняется строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Средства, которые используются, безопасны для людей, но полностью обеззараживают все поверхности: поручни, кресла, стекла и двери», — отметила Волкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе на время нерабочих дней вдвое сократили количество автобусов и троллейбусов. В Севастополе на время нерабочей недели решили остановить работу всех троллейбусов, а также прервать автобусное сообщение с другими регионами.

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