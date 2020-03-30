Новосибирск, , 14:06 — REGNUM Около 200 граждан Киргизии не могут вылететь домой из новосибирского аэропорта Толмачево, сообщили 30 марта в посольстве республики в России.

Вместе с тем жители Киргизии опубликовали в сети видеоролик, в котором пожаловались на действие представителей власти республики и объявили голодовку.

«Мы вынуждены были объявить голодовку, потому что наше правительство бросило нас на произвол судьбы», — сказала одна из женщин, ожидающая рейса. Участники видеообращения также заявили, что власти Киргизии не принимают своих граждан, так как нет мест на карантине.

Отметим, 30 марта заместитель председателя правительства Киргизии Кубатбек Боронов заявил, что власти республики вывезут из-за границы всех граждан, у которых есть авиабилеты.