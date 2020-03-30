Белгород, , 12:50 — REGNUM К пошиву многоразовых тканевых масок подключились 18 организаций Белгородской области. Об этом 30 марта на совещании в правительстве региона сообщил заместитель губернатора Олег Абрамов.

По словам главы департамента экономического развития за неделю предприятия уже сшили 15 тысяч масок. В первую очередь изделия поступят в медучреждения, часть направят в торговлю. Кроме того, 30 марта будет решён вопрос о получении масок из большой федеральной поставки из Китая — квоты на каждый регион определяют в Правительстве РФ.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил обеспечить в должной мере средствами индивидуальной защиты сотрудников полиции, таможни, пограничников, работающих на пропускных и контрольных пунктах.