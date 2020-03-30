Москва, , 12:01 — REGNUM Для борьбы с распространением коронавируса в России привлекут студентов медицинских вузов. Такое решение приняли в Минздраве РФ. Об этом сегодня, 30 марта, заявил глава федерального ведомства Михаил Мурашко.

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Министр уточнил, что их будут задействовать для оказания помощи врачам в рамках борьбы с коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, с предложением привлечь студентов-медиков к профилактике коронавируса в образовательных учреждениях России в Минздрав и Минобрнауки в середине марта обратился заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов.

Парламентарий предложил задействовать студентов старших курсов медицинских вузов для ознакомления детей, преподавателей и их родителей с мерами личной гигиены и профилактики коронавируса, при этом засчитать подобную помощь как производственную практику.