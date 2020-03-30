Москва, , 11:41 — REGNUM «Умная» система контроля за соблюдением домашнего режима жителями Москвы может заработать к концу недели. Об этом 30 марта заявил мэр российской столицы Сергей Собянин журналистам.

«По мере разработки информационных систем будем жестче контролировать передвижение граждан в условиях режима самоизоляции, надеемся, что система заработает к концу недели», — заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы подписал указ о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. С 30 марта все жители столицы переходят на режим домашней самоизоляции.

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