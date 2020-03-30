Вашингтон, , 11:22 — REGNUM По данным опросов общественного мнения, проведенных статистической компанией Statista, большинство жителей США думают, что ограничительные меры, вызванные угрозой распространения коронавируса, продлятся еще несколько месяцев.

Около 51% опрошенных считают, что ограничительные меры продлятся несколько месяцев. Оптимистов, считающих, что все закончится через несколько недель, зафиксировано всего 36%.

Пессимистов оказалось порядка 12%, 9% из них думают, что все вернется в прежнее русло к концу года, оставшиеся 3% убеждены, что ограничения сохранятся и в 2021 году.

Опрос проводился в период с 13 по 22 марта, в нем приняли участие свыше 1 тыс. респондентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, обнаруженная в китайском Ухане, унесла жизни 34 тыс. человек, свыше 723 тыс. человек заразились.