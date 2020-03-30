Бали, Индонезия, , 10:44 — REGNUM Российская национальная авиакомпания «Аэрофлот» эвакуировала российских граждан с острова Бали, сообщает Antara.

Издание отмечает, что для эвакуации российских граждан самолет российской авиакомпании совершил дополнительный рейс на остров Бали.

В сообщении не указано, сколько человек было взято на рейс «Аэрофлота».

По последним данным, на Бали выявлено десять случаев заражения коронавирусом. Двое человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии было выявлено 1285 случаев заражения коронавирусом.

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