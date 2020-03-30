Стокгольм, , 10:43 — REGNUM В настоящее время в регионах Швеции имеется потребность в тысячах временных рабочих мест. Нехватка рабочей силы, пусть и на короткий срок, возникла в момент, когда многие работники социальной сферы находятся в отпуске по болезни, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 30 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

На прошлой неделе муниципалитет Эстерсунда, находящийся в центральной Швеции, поместил объявление о временном найме, на который откликнулось 150 человек в течение двух дней, но все равно сообщается, что нужно вдвое больше сотрудников.

«Мы делаем это для того, чтобы быть готовыми к тому, что у нас будет еще больше лиц, находящихся в отпуске по болезни, чем у нас сейчас», — заявил Андерс Веннерберг, глава муниципалитета.

На вопрос журналистов насколько велика в данный момент потеря персонала, вызванная коронавирусом COVID-19, Веннерберг ответил следующее:

«Это очень неоднозначно, в дошкольных учреждениях количество сотрудников сокращается от 6% до 30%. А если вы посмотрите на медицинские учреждения и систему ухода за нуждающимися, то цифра составляет около 20%», — поделился Веннерберг.

Сообщается, что подобная ситуация наблюдается на всей территории Швеции. Экономисты сейчас открыто говорят о рецессии, вызванной коронавирусной инфекцией. В Швеции уже закрылись многие предприятия и места розничной продажи.