Бужумбура, , 09:42 — REGNUM В то время как 3394 человек в Африке заразились коронавирусом, на континенте осталось только восемь не затронутых пандемией стран. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации журналистов издания, из 54 стран Африки заражения коронавирусом не были подтверждены в ЦАР, Южном Судане, Бурунди, Малави, Лесото, Сьерра-Леоне, Ботсване и на Коморских островах.

По данным официальной статистики стран континента, от COVID-19 в Африке скончались 94 человека, в то время как 186 человек вылечились.

Наиболее пострадавшие от пандемии страны Африки, по имеющимся статистическим данным, ЮАР, Египет, Алжир, Марокко, Тунис, Буркина-Фасо, Гана и Сенегал.

Как отмечают репортеры, правительства стран Африки принимают усиленные меры предосторожности против дальнейшего распространения коронавируса, включая введение полного карантина, закрытие границ и введение ограничений на перемещение внутри страны.