Мехико, , 08:57 — REGNUM Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько в связи с осложнениями заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом 30 марта сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителя певца.

По информации источника, состояние здоровья Доминго улучшилось, и он идет на поправку.

Напомним, 22 марта певец сообщил, что заболел. По его словам, у него поднялась температура и развился кашель, что побудило сделать тест на коронавирус. В результате пробы оказались положительными.

Напомним, вспышка нового коронавируса была признана пандемией Всемирной организацией здравоохранения 11 марта. По данным Университета Джона Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 723 тысячи человек. В Испании зафиксировано более 80 тысяч случаев заражения. В Мексике число случаев заражения приближается к тысяче и подтверждено у 993 человек.