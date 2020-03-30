Улан-Удэ, , 08:26 — REGNUM Первый заразившийся коронавирусной инфекцией житель Бурятии Вадим Бредний проходит курс интенсивной терапии в Республиканской инфекционной больнице. Об этом предприниматель рассказал на своей странице в инстаграм.

По его словам, сначала он был уверен, что у него обычное ОРВИ. Однако после попадания в госпиталь, ему поставили диагноз «двухсторонняя пневмония». Недавно у него подтвердили «коронавирусную пневмонию».

«Состояние — очень непростое. Проводится курс жёсткой терапии. Постоянно ставят капельницы-антибиотики, противирусные препараты, обезболивающее, таблетки, кислородная подпитка… В общем — болезнь суровая — врагу не пожелаешь», — отметил Вадим Бредний, добавив, что приходится «тяжеловато».

Он также призвал жителей соблюдать режим самоизоляции, а также принимать для повышения иммунитета имбирь, чеснок, облепиху, лимон.

Напомним, предприниматель является известным в республике человеком, владеет одной из крупнейших местных торговых сетей, является депутатом Улан-Удэнского горсовета. Как сообщало ИА REGNUM, подтверждение у него и его жены коронавируса раскололо жителей Бурятии.

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