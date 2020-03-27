Улан-Удэ, , 12:12 — REGNUM Пользователи интернета в Бурятии раскололись на два лагеря после появления первых больных коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ими оказались известный в республике предприниматель и политик Вадим Бредний, владелец одного из крупнейших торговых сетей, а также его жена.

Некоторых жителей возмутило то, что они продолжали вести активную общественную жизнь после прилёта из Москвы. По мнению комментаторов, таким образом они подвергли опасности всё население.

Напомним, к настоящему времени выявили уже несколько сотен контактировавших лиц. В их числе работники магазина, политики, блогеры, а также медики военного госпиталя. Проверку на коронавирус прошёл в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов. Результат — отрицательный.

Между тем, супруга предпринимателя Раиса Бредний написала в инстаграм о появлении фейков, касающихся поездки пары за границу.

«Да мы были за границей в Германии в Дюссельдорфе 17 февраля, когда никаких ограничений не было… 20 февраля ездили на автобусную однодневную экскурсию в Бельгию», — отметила она, добавив, что вирус не так страшен, как психологическая атака.

В их защиту высказался Митрополит Бурятский и Улан-Удэнский Савватий Антонов, заметив, что пока человек здоров и приносит пользу обществу, почёт ему и уважение.

«Пошли клевать… Чуть что не так, приболел ли ты или ещё что-то: камни в тебя и всякие нечистоты в твой адрес. Так всегда, так устроены люди, увы…», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

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