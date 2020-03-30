Москва, , 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, накануне обращения состоялось долгое заседание по ситуации в экономике РФ и эпидемиологической обстановке. В ходе встречи были представлены различные сценарии развития событий, на основании которых Путин принял решение по обращению. Тезисы к выступлению были сформулированы уже ночью и в первой половине дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам РФ по ситуации с распространением коронавируса нового типа. Он предложил ряд мер по поддержке жителей и бизнеса России.

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