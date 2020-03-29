Лондон, , 17:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Великобритании объявили о том, что число скончавшихся от коронавирусной инфекции достигло 1 тыс. 228 человек, об этом 29 марта говорится в заявлении ведомства.

Число инфицированных достигло 19 тыс. 522 человек, всего от инфекции удалось излечиться 135 подданным королевства.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор она распространилась на более, чем 200 стран, унеся жизни десяткам тысячам людей.