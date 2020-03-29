Москва, , 14:40 — REGNUM Спортивный портал «Живу спортом» запустил онлайн флэшмоб #живуспортомдома. Его ель — показать, что поддерживать себя в оптимальной физической форме возможно и находясь в домашних условиях на самоизоляции.

К акции уже присоединились известные спортсмены. В частности, это олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, участница Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане Виктория Завадовская, теннисистка, победительница 17 турниров WTA Анастасия Павлюченкова и многие другие.

Спортсмены и тренеры по различным спортивным дисциплинам ведут прямые трансляции с тренировками для всех желающих в Instagram-аккаунте «Живу спортом» (@gdesport).