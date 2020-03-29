Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM В Ростовской области насчитывается 4 тыс. тест-систем, позволяющих проводить лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 29 марта.

«Запас тест-систем имеется на 4 тыс. исследований», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области тест на коронавирус прошли почти 1,6 тыс. человек. Лабораторно подтверждён диагноз у двух жителей. Под наблюдением медиков в настоящее время находится более 4,3 тыс. человек. Всего численность населения Ростовской области превышает 4 млн 195 тыс. человек.

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