Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM В Ростовской области возросло число потенциальных носителей коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 29 марта.

«В инфекционных отделениях региона находятся ещё пять человек, в отношении которых проводится дополнительная диагностика», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на утро 29 марта в Ростовской области зарегистрировано два случая заболевания COVID-19. В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией на Дону усилены меры безопасности. Работают только аптеки и продуктовые магазины. Жителей региона просят не выходить из дома без острой необходимости.

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