Москва, , 09:58 — REGNUM Подборку интернет-ресурсов для удалённого обучения во время карантина представила профсоюзная организация МГУ на своей странице в социальной сети «вКонтакте».

В условиях пандемии коронавируса многие площадки с обучающими материалами открыли бесплатный доступ к своим ресурсам. Среди полезных порталов отмечаются:

Coursera . Этот проект объединяет большую базу образовательных курсов по различным дисциплинам. Более 3800 курсов доступны бесплатно до 31 июля.

. Этот проект объединяет большую базу образовательных курсов по различным дисциплинам. Более 3800 курсов доступны бесплатно до 31 июля. Радио Arzamas . Мобильное приложение содержит массив лекций об искусстве, культуре и истории. До 15 апреля можно получить бесплатную подписку, введя промокод КАРАНТИН.

. Мобильное приложение содержит массив лекций об искусстве, культуре и истории. До 15 апреля можно получить бесплатную подписку, введя промокод КАРАНТИН. QUARTZ . Англоязычный ресурс с 300 бесплатными онлайн-курсами от ведущих университетов мира.

. Англоязычный ресурс с 300 бесплатными онлайн-курсами от ведущих университетов мира. Storytel . Сервис с аудиокнигами, доступный бесплатно в первые 30 дней после регистрации.

. Сервис с аудиокнигами, доступный бесплатно в первые 30 дней после регистрации. Альпина . Интернет-магазин с учебной литературой по различным дисциплинам. До 30 апреля можно получить доступ к 70 электронным книгам по промокоду GIFT_STAYHOME.

. Интернет-магазин с учебной литературой по различным дисциплинам. До 30 апреля можно получить доступ к 70 электронным книгам по промокоду GIFT_STAYHOME. freeCodeCamp. Англоязычный ресурс с бесплатными курсами по веб-разработке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В эти дни в образовательных учреждениях обучение будет проходить в дистанционном режиме.