Омск, , 09:56 — REGNUM 610 российских туристов, прибывших из-за рубежа, встретили медики и специалисты Роспотребнадзора в аэропорту имени Карбышева в городе Омске. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Минздрава Омской области.

Рейс авиакомпании Royal flight RL8586 из Таиланда, с острова Пхукет приземлился в 01:52 по местному времени 29 марта в аэропорту Омска. Каждый из прибывших 610 российских граждан был осмотрен медиками, всем измерена температура, взяты личные данные о месте пребывания под карантином. Три человека были направлены в обсервацию.

За состоянием прибывших постоянно будут следить медики, при любом подозрении на заражение коронавирусом граждане будут госпитализированы.

На утро 29 марта в Омской области зарегистрированы три человека с положительным результатом теста на коронавирус, они и ещё 18 человек находятся в инфекционной больнице. Ещё 6265 человек находятся под домашним наблюдением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Омске готовятся встретить два авиаборта с гражданами РФ из Таиланда.

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