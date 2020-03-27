Омск, , 17:04 — REGNUM В Омскую область 28 и 29 марта вернутся два борта из Таиланда. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Таиланд является неблагополучной по коронавирусу страной. Каждому прибывшему разъяснят порядок самоизоляции.

«Мы отслеживаем приезд в Омскую область всех людей, независимо от средства их передвижения», — подчеркнул министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов.

По его словам, два дня назад в Омск вернулся рейс из ОАЭ, прилетели 197 омичей. Имеются данные по каждому прилетевшему. Всем выдали постановление Роспортебнадзора. Теперь медицинские организации проверяют их на предмет заражения.

На сегодняшний день в Омской области под наблюдением врачей остаются 3,9 тыс. человек. Все они должны соблюдать режим самоизоляции. В медицинских учреждениях находятся 17 человек. Диагноз «коронавирус» у них не подтвердился.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 27 марта в Омской области не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области нет больных коронавирусом – власти