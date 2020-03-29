Лондон, , 06:50 — REGNUM Непростая ситуация с распространением нового коронавируса в Великобритании еще больше ухудшится, говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, 28 марта сообщается на сайте правительства.

Глава правительства в очередной раз призвал жителей королевства оставаться дома. Послание Джонсона было напечатано почти для всех граждан страны — 66,5 млн человек. Для этого властям пришлось потратить £5,8 млн ($7 млн).

Премьер-министр также выразил благодарность медикам, работающим с заразившимися людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта стало известно, что Борис Джонсон заразился коронавирусом нового типа.

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