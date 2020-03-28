Париж, , 16:46 — REGNUM Франция заказала у Китая порядка 1 млрд медицинских масок в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом 28 марта сообщает France info со ссылкой на генеральную дирекцию здравоохранения Франции.

Отмечается, что между странами будет организован воздушной коридор, по которому каждую неделю на российских самолетах «Антонов» средства защиты будут доставлены из КНР во Францию. Всего планируется осуществить четыре рейса, каждый рейс доставит по 18,3 млн медицинских масок.

Напомним, 27 марта министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче выступил с пресс-конференцией, на которой сообщил, что на следующей неделе в страну в качестве дара от Китая прибудет полмиллиона защитных масок и 20 тысяч комплектов реагентов для проведения теста на коронавирус.

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