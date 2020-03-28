Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM В Ростовской области число заболевших COVID-19 осталось на прежнем уровне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 28 марта.

Носителями коронавируса являются два человека. Новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Дону нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, что два жителя Ростовской области заболели COVID-19, побывав в Таиланде и Франции. В настоящее время под наблюдением донских медиков находятся почти 4 тыс. человек. Ранее на региональном уровне было принято о продолжении работы только аптек и продуктовых магазинов. Принятые меры будут действовать до особого распоряжения.

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