Москва, , 15:37 — REGNUM Судебно-экспертная палата России организовала работу горячей линии по оказанию психологической помощи тем, кто вынужден находиться в карантине из-за угрозы распространения коронавируса.

«Режим самоизоляции большое испытание для современного человека. Работа специалистов горячей линии направлена на то, чтобы оказать первую психологическую помощь в сложной ситуации», — говорится на сайте организации.

Помощь по телефону оказывается бесплатно. Сообщается, что работу с населением ведут специалисты, высокого класса, у которых имеется большой опыт в оказании психологической помощи в кризисных ситуациях.

Телефон горячей линии 8(800) 201−27−45.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге за десять дней работы горячей линии волонтеров ОНФ поступило более 18 000 звонков. Также в России открываются другие колл-центры, где помогают попавшим в трудное положение из-за ситуации, сложившейся из-за распространения коронавируса.