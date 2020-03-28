Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Более 18 000 звонков приняла со время создания в Санкт-Петербурге горячая линия волонтеров, которые решили помогать пожилым людям в условиях распространения коронавируса в России.

Горячая линия была запущена 18 марта и с тех пор набирает обороты.

«За 10 дней работы горячей линии аналитиками Фонда Росконгресс зафиксировано более 18 тысяч звонков из всех регионов России, зарегистрировано более 7 тысяч заявок», —говорится на сайте фонда Росконгресс, одного из участников этой инициативы.

Сообщается, что чаще всего волонтеров просят помощь с доставкой продуктов, медицинских препаратов и средств первой необходимости. Также сотрудники центра поводят консультации, рассказывают о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции и объясняют, как можно заказать продукты и лекарства с помощью интернета.

Стоит отметить, что в проекте также участвуют Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции» и «Ростелеком».

Телефон горячей линии: 8 (800) 200 3411

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