Москва, , 12:59 — REGNUM Приступить к производству средств дезинфекции от коронавируса готовы в российской косметической компании Faberlic. Об том сообщается на сайте производителя.

Как сообщает пресс-служба, президент компании Алексей Нечаев в связи с этим попросил помочь в сертификации продукции. Для этого он написал обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, который возглавляет рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

«Просим Вас содействовать его ускоренной сертификации для безвозмездной передачи штабу по контролю ситуации с коронавирусом», — приводится текст обращения Нечаева к Собянину.

Глава компании также обещал безвозмездно передать средства дезинфекции штабу по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по последним данным на 28 марта, зафиксировано 1 264 случая заражения коронавирусом. Заболевшие COVID-19 были выявлены в 62 регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Барнауле штурмуют торговые центры, не смотря на эпидемию