Махачкала, , 10:10 — REGNUM Число госпитализированных с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией в Дагестане выросло до 19 человек. В их числе один ребенок 2011 года рождения, у которых первичные тесты положительные, сообщили ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Тринадцать человек с признаками COVID-19 находятся в центре инфекционных болезней в Махачкале, который перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусом, еще двое — в Хасавюртовской городской больнице и Левашинской районной больнице. Четверо заболевших находятся на домашнем лечении. Анализы пациентов для дополнительного исследования направлены в Москву.

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Напомним, накануне, 27 марта, дагестанский Роспотребнадзор сообщил о первом и пока единственном в республике лабораторно подтвержденном случае коронавируса. Заразился депутат Народного собрания региона Тимур Гусаев, о чем парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.