Махачкала, , 10:22 — REGNUM Первый подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Дагестане. Окончательные данные были получены сегодня, 27 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Более подробная информация уточняется.

Напомним, накануне в дагестанском минздраве сообщили, что в республике с подозрением на коронавирус госпитализированы девять человек. В их числе депутат Народного собрания (парламента) региона Тимур Гусаев.

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