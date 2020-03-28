Москва, , 09:30 — REGNUM Российские деятели культуры и политики рассказали, как они сами и их близкие выполняют рекомендации по самоизоляции 28 марта газете «Комсомольская правда».

Кинорежиссёр и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что из-за управленческой должности ему приходится выходить на работу, однако для многих других сотрудников киностудии предстоящая неделя будет нерабочей.

Писатель Юрий Поляков отметил, что находится в самоизоляции в своём доме в Переделкино: «Как 19 марта прилетели с женой из Карловых Вар, в «Шереметьево» получили бумагу, где написано, что мы обязаны самоизолироваться, так я и присвоил себе высокое звание самоизолянта».

Актёр Андрей Ургант заверил, что не выходит из дома уже две недели — большую часть свободного времени он тратит на чтение.

Лидер группы Little Big Илья Прусикин рассказал, что на время карантина коллектив уехал за город для работы над новым материалом. Сам лидер группы в режиме самоизоляции даже начал рисовать картины.

«Картины так себе, но рисовать их весело», — добавил музыкант.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов продолжает встречаться с избирателями, однако старается организовывать встречи на свежем воздухе. Дети депутата находятся в самоизоляции в загородном доме. Его коллега Сергей Боярский — добавил, что привозит продукты своим родителям — певцу Михаилу Боярсклму и актрисе Ларисе Луппиан, которые находятся в самоизоляции на даче.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил неделю с 30 марта нерабочей для противодействия распространению коронавирусной инфекции.