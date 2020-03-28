Москва, , 05:48 — REGNUM Желающим вернуться на родину гражданам России нужно подать сведения о себе в посольства до 14:00 мск 29 марта, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«МИД предписано передать окончательно сформированные списки для организации содействия выезду российских граждан, находящихся за рубежом, в Россию в случае, если они испытывают затруднения», — сказала она.

По словам Захаровой, информация в окончательном виде будет направляться в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот», чтобы они могли содействовать возвращению и приёму граждан.

Добавим, на время пандемии, вызванной коронавирусом, в МИД России работает координационный штаб. Граждане РФ, которым необходима помощь, могут связаться с ближайшим консульством или посольством, или позвонить по горячей линии МИД.

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