Тирана, , 23:16 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 27 марта заявил, что с понедельника 30 марта граждане не смогут выйти из дома за покупками без специального разрешения.

На своей странице в социальной сети Facebook Рама заявил, что разрешение будет выдаваться только на одного из членов семьи.

Получить разрешение можно будет по электронной почте или на телефон.

На данный момент в Албании подтверждено 186 случаев заболевания COVID-19. 31 пациент уже выздоровел, восемь стали жертвами коронавируса.

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