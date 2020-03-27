Белфаст, Великобритания, 27 марта 2020, 20:02 — REGNUM Власти Северной Ирландии передумали закрывать алкомаркеты в стране после протеста со стороны политиков и ритейлеров, 27 марта сообщает агентство Reuters.
Министр юстиции Северной Ирландии Наоми Лонг сообщила, что магазины по продаже алкоголя «удалены из списка помещений, которые должны быть закрыты».
Северная Ирландия пока является первой из стран Соединенного Королевства, попытавшейся закрыть алкомаркеты из-за эпидемии коронавируса.
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