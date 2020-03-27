Рим, , 17:50 — REGNUM Женщина в возрасте 102 лет вылечилась от вызванного коронавирусом заболевания в Италии, сообщает 27 марта ANSA.

Пациентку больницы в городе Генуя выписали после двухнедельного лечения. Причём госпитализировали женщину не с симптомами коронавируса, а с сердечной недостаточностью. Однако тестирование выявило заражение SARS-CoV-2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 марта, в Италии от коронавируса вылечился мужчина в возрасте 101 года, а 18 марта подобный случай излечения произошёл в Иране.

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