Тверь, , 16:49 — REGNUM Лечебные учреждения Тверской области будут работать в штатном режиме в период выходной недели с 30 марта по 3 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Круглосуточную экстренную и неотложную помощь будут оказывать скорая помощь и стационары, поликлиники будут работать по обычному расписанию.

В настоящее время временно приостановлена плановая медицинская помощь и диспансеризация — решение принято в целях сокращения числа пациентов в поликлиниках и больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно указу президента РФ Владимира Путина дни с 30 марта по 3 апреля в России объявлены нерабочими с сохранением заработной платы «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В числе учреждений, которые в виде исключения продолжат работу в штатном режиме, — медицинские.

Напомним, что с 27 марта на территории региона приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и подобных мероприятий с очным участием граждан, приостановлено посещение ночных клубов (дискотек) и аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других досуговых развлекательных заведений, введён запрет на работу кальянных и курение кальянов в кафе и ресторанах. Временно приостановлены физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе тренировки. С 27 марта приостановлено посещение обучающимися учреждений среднего профессионального образования Тверской области.

Также в регионе приняты меры по поддержке бизнеса — всего на эти цели из региональной казны предполагается направить порядка 1,8 млрд рублей. Для учреждений здравоохранения дополнительно закупят более тысячи единиц медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств защиты, необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

В регионе с 20 марта выявлено три случая заражения коронавирусной инфекций.