Москва, , 17:14 — REGNUM Новая тест-система диагностики на коронавирус запущена в производство в России. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Серийное производство новейшей тест-системы для выявления РНК коронавируса COVID-19 запустило ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России.

Новая тест-система отличается более высокой чувствительностью. Каждый день предполагается производить до десяти тысяч тест-систем с наращиванием производства до 50 тысяч ежедневно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, что новые тест-системы на коронавирус зарегистрируют в ближайшее время.

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