Москва, , 16:20 — REGNUM Главная «телеграм-тема» страны, конечно, коронавирус. Впрочем, эпидемия уже изрядно поднадоела некоторым каналам, которые объявили карантин и отказались писать о пандемии. Другие рассказывали про борьбу религии с вирусом, новые фейки, поиск масок в секс-шопах. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Внутренние авиарейсы в России стремительно теряют пассажиров: люди стараются сидеть дома. Да и в городах туристу теперь делать нечего: музеи, выставки закрыты. Зато расцвели онлайн-экскурсии. «Страновед» составил список лучших городов России для виртуальных путешествий. Первая тройка ожидаема: Москва, Петербург, Казань, за ними идут Владивосток и Ростов-на-Дону. Рейтинг составлен по числу предложений для виртуальных путешественников — посмотреть музеи, прогуляться онлайн по улицам.

Сама Москва, как и вся страна, постепенно уходит на самоизоляцию. Это не мешает верующим собираться в большие группы и даже сбиваться в очереди. Особенно популярны мощи Матроны, здесь очередь такая большая, что даже в будни надо стоять по полчаса. «Каждый день сотни паломников, а то и тысячи. Приложиться к святыне приезжают со всего постсоветского пространства. Даже в условиях пандемии люди все равно идут к Матронушке», — пишет «Москва. Наши дни». Впрочем, вирус внес небольшой нюанс: некоторые стоят в масках, а кто-то прикладывается к раке с мощами лбом, а не губами.

Карантин и самоизоляция вынуждают телеграм-каналы менять содержание. Так, «Черноземец» (пока временно) прекратил рубрику «Куда сходить в Воронеже в выходные». Потому что ходить все равно некуда.

Кто-то бойкий из Владимира тем временм решил продать коттедж на участке в 10 га, для строительства убежища Судного дня. Объявление выставлено на «Авито». Участок назван «стратегически верным местом». «Одна дорога в деревню, один мост через болото и реку. Мост простреливается с чердака дома. Дистанция 73 метра. Одиночный стрелок может держать оборону неделями», — цитируют объявление «Московские новости». Стоимость участка — 14 миллионов. Объявление, конечно, шуточное, но таких шуток, увы, становится все больше.

Северо-Западный федеральный округ

Телеканал «Санкт-Петербург» передал интересный факт: «ГосНИИхиманалит» на Бумажной улице раздает дезинфекторы. Кто не нашел антисептик в магазине, может прийти к зданию и налить себе необходимое количество. Дезинфектор подходит и для рук, и для помещений.

Приволжский федеральный округ

Ажиотаж затронул не только антисептики и гречку. Резко подскочили, если верить прессе, продажи патронов, презервативов, бейсбольных бит. А в Сызрани люди бросились в интим-магазинах. Впрочем, покупают больше спреи для обработки игрушек для взрослых, в качестве замены антисептика. И еще маски для лица. «Некоторые решают использовать в виде масок глазные повязки для ролевых игр, они красного цвета и сшиты из очень тонкой ткани. Надеть такую вещь на рот и пройти по улице — нужно большое мужество», — считает «Злой самаритянин».

СМИ Татарстана неожиданно предложили лечиться от коронавируса с помощью молитв. «Так победим», — отметил «Еду в Татарстан».

»Пермский глобус» радуется сознательности пермских пенсионеров, которая выражается даже в мелочах. «Утром по пятницам я наблюдал странное для меня явление: десятки (!) пенсионеров стояли у супермаркета. Однажды из любопытства я остановился. Выяснилось, что они ожидают привоза бесплатной газеты. Газету разбирали мгновенно, даже конфликтовали, когда кто-то брал много. И вот сегодня я повернулся в сторону пятничных старушек, а их нет, ни одной. Газету привезли, а старушек нет. Дисциплина, и это радует».

Сибирский федеральный округ

Сибирские каналы вовсю борются с фейками. В Красноярском крае (это долетело даже до федеральных СМИ) пошли слухи, что из городов ограничили выезд. «Это неправда», — пишет «Красноярск №1». Горожанам посоветовали по возможности отказаться от поездок, а служащим минимизировать командировки. Никаких запретов нет.

По Омску прошла молва, что ввели комендантский час. «Сибирский панк» на эти слухи откликнулся комментарием: «Тем, кто хоть на минуту поверил фейку о введении комендантского часа в Омске, нужно было просто задать себе вопрос «зачем?» Увы, молва логике не поддается.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге местные художники украсили каменный шар на набережной «иголочками», превратив в коронавирус. ItsMyCity сообщает, что «шар-коронавирус», как и полагается актуальному артефакту, просуществовал недолго: шипы быстро исчезли, остались только точки и надпись «Corona here».

Южный федеральный округ

«Сталингумрак» рассказывает, что в Волгограде начали массово снижать зарплаты сотрудникам. Зарплаты пока снижают на два месяца: март и апрель. Причина — резкое снижение доходов на фоне пандемии. «Все это в регионе, в котором до сих пор не зафиксирован ни один случай заболевания», — удивляется канал.

Зато растут цены на недвижимость, особенно в Сочи. По словам «Кубанской телеги», дело в том, что «удаленка» научила многих работать не в офисе, и те, для кого раньше жизнь на побережье была мечтой, решили: почему бы и нет? Цена за квадратный метр в прибрежных городах уже выросла на 6,7%.

В Краснодаре на АЗС появились коробочки с предметами первой необходимости. Они привлекают внимание уже своим названием, напечатанным на коробке: «Набoры апокaлипсиса». Об этом рассказала «Жесть Краснодара и края».

Северо-Кавказский федеральный округ

В КЧР, как и во многих других регионах, спекулянты продают медицинские маски. В КЧР их продавали недолго, пишет «Дело 09». Продавцов, которые торговали масками «из-под капота» в селе Учкекен, быстро арестовали.

Дальневосточный федеральный округ

News.Ykt.Ru рассказывает о неожиданной пользе телевизора: власти Якутии намерены использовать телевидение для дистанционного обучения школьников. Дело в том, что в республике порядка 30% учащихся не имеют выхода к интернету из дома, а отдаленные села не смогут быстро обеспечить необходимой скоростью.

Удивительный фейк разлетелся по Камчатке. Не только в соцсетях, но даже в СМИ болтают о строительстве военного госпиталя и создании «санитарно-карантинной зоны, куда будут свозиться коронавирусники со всей России». В соответствующем видеоролике жителей призывают запасаться гречкой, патронами и ружьями, потому что «скоро начнется». «Под постами с видео всплывает огромное количество странных аккаунтов, одни из которых умело подогревают версию автора про скорый своз на Камчатку коронавирусников со всей России, а другие рассказывают про происки Госдепа», — удивляется «Подполье Камчатки».

Весь этот «корона-шум» привел автора канала «Смотровая вышка» к решению объявить карантин и хотя бы неделю не писать ничего о коронавирусе. «Мы не поддерживаем ажиотаж в СМИ и соцсетях вокруг этой темы. Скажем «нет» информационной заразе. С вышки виднее, что надо освещать», — пишет канал.

Впрочем, все надеются, что новостная повестка, напрочь забитая коронавирусом, в обозримом будущем вернется в норму. Читайте продолжение в следующую пятницу. Не болейте!