Махачкала, , 16:43 — REGNUM Дагестанский центр инфекционных болезней в Махачкале полностью перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусом. Больница оборудована всем необходимым для лечения зараженных, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщили ИА REGNUM 27 марта в пресс-службе минздрава республики.

«Мы готовимся к разным сценариям развития событий. Если эпидситуация ухудшится, будут задействованы подготовленные резервные инфекционные стационары», — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

В ведомстве отметили, что пациенты, которые лечились в инфекционной больнице, переведены в другие медицинские учреждения республики.

Напомним, накануне в минздраве Дагестана сообщили, что в республике с подозрением на коронавирус госпитализированы девять человек. Сегодня появилась информация о первом подтвержденном случае заражения.

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