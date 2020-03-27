Москва, , 14:56 — REGNUM Верховный суд РФ в период с 30 марта по 3 апреля приостановит деятельность приемной в связи с опасностью заражения коронавирусом, сообщили 27 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«В указанный период подать в Верховный суд Российской Федерации процессуальные документы и обращения можно посредством почтовой связи или в электронной форме через сайт Верховного суда Российской Федерации», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. По словам главы государства, соответствующее решение принято для того, чтобы обезопасить граждан в период борьбы с вирусом.