Симферополь, 27 марта 2020, 14:56 — REGNUM Половина заражённых коронавирусом крымчан скрыли информацию о пребывании за границей. Об этом 27 марта в ходе заседания по предотвращению распространения коронавируса заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе подтверждено пять случаев коронавирусной инфекции. В Крыму уже 14 человек заражены коронавирусом.
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