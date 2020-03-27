Симферополь, , 14:56 — REGNUM Половина заражённых коронавирусом крымчан скрыли информацию о пребывании за границей. Об этом 27 марта в ходе заседания по предотвращению распространения коронавируса заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Половина заражённых граждан скрыли информацию о своём пребывании за границей. Все материалы Роспотребнадзором будут переданы в правоохранительные органы», — уточнила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе подтверждено пять случаев коронавирусной инфекции. В Крыму уже 14 человек заражены коронавирусом.

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